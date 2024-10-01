Из Windows разрешили удалить шпионскую функцию

Функцию записи экрана Recall в Windows 11 можно будет удалить

Корпорация Microsoft разрешила пользователям удалять из Windows 11 функцию постоянного записи экрана. На это обратило внимание издание Windows Central.

Опцию Recall, которая способна постоянно делать скриншоты экрана и сохранять изображения на компьютере, была представлена ранее в 2024 году. В Microsoft пояснили, что пользователи смогут отключить эту функцию и даже удалить ее с компьютера.

Появление Recall было неоднозначно встречено пользователями Windows. В том числе миллиардер Илон Маск назвал ее шпионской и посоветовал владельцам ПК скорее отключить ее. В конце сентября Microsoft заявила, что потребители смогут удалить программу со своего компьютера. Также в компании отметили, что новая функция будет отключена по умолчанию, хотя ранее было наоборот.

Представители американской компании рассказали, что Recall сохраняет изображения экрана в специальную защищенную область и хранит контент в зашифрованном виде. «Эта область действует как запертый ящик, доступ к которому можно получить только после предоставления разрешения пользователем через Windows Hello», — отметили специалисты.

В начале осени источники издания Windows Latest рассказали, что в будущие версии Windows 11 добавят умный поиск на основе искусственного интеллекта (ИИ). В том числе функция позволит искать и воспроизводить аудио и видео.