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19:02, 1 октября 2024Наука и техника

Из Windows разрешили удалить шпионскую функцию

Функцию записи экрана Recall в Windows 11 можно будет удалить

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft разрешила пользователям удалять из Windows 11 функцию постоянного записи экрана. На это обратило внимание издание Windows Central.

Опцию Recall, которая способна постоянно делать скриншоты экрана и сохранять изображения на компьютере, была представлена ранее в 2024 году. В Microsoft пояснили, что пользователи смогут отключить эту функцию и даже удалить ее с компьютера.

Появление Recall было неоднозначно встречено пользователями Windows. В том числе миллиардер Илон Маск назвал ее шпионской и посоветовал владельцам ПК скорее отключить ее. В конце сентября Microsoft заявила, что потребители смогут удалить программу со своего компьютера. Также в компании отметили, что новая функция будет отключена по умолчанию, хотя ранее было наоборот.

Представители американской компании рассказали, что Recall сохраняет изображения экрана в специальную защищенную область и хранит контент в зашифрованном виде. «Эта область действует как запертый ящик, доступ к которому можно получить только после предоставления разрешения пользователем через Windows Hello», — отметили специалисты.

В начале осени источники издания Windows Latest рассказали, что в будущие версии Windows 11 добавят умный поиск на основе искусственного интеллекта (ИИ). В том числе функция позволит искать и воспроизводить аудио и видео.

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      Андрей Ставицкий
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