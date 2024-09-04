В Windows появится умный поиск

Windows Latest: в будущие версии Windows 11 добавят умный поиск на основе ИИ

Корпорация Microsoft почти закончила работу над системой умного поиска для Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Упоминание новой функции энтузиасты нашли в сборке Windows 11 27695. Опция значительно расширяет возможности поиска среди файлов и настроек операционной системы. В том числе, она позволяет искать и воспроизводить аудио и видео.

Из описания умного поиска следует, что он основан на искусственном интеллекта (ИИ) и технологии семантического индексирования. Это алгоритм поиска, который учитывает не только ключевые слова, но синонимы, и связанные с ними фразы. Так, пользователь может не знать названия документа, но он будет найден по запросу, в котором описывается его содержание.

Специалисты Windows Latest предположили, что умный поиск будет каким-то образом связан с Recall — функцией Windows 11, которая регулярно сохраняет снимки экрана. Так, в блоге Microsoft говорится, что Recall работает, в том числе, благодаря семантическому индексирование.

Сроки появления новой поисковой системы в Windows 11 не раскрываются. Однако журналисты медиа полагают, что ее добавят в ОС в ближайшие недели.

В конце августа корпорация Microsoft отложила выход ИИ-функции Recall в Windows 11. Релиз перенесли на октябрь.