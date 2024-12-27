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06:49, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

В России стали опасаться появления нового вида мошенничества вокруг VPN

Аналитик Ульянов заявил, что мошенники могут использовать слухи о штрафах за VPN
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom  

На фоне дискуссий о возможных штрафах за использование VPN-сервисов в России может появиться новый вид мошенничества, нацеленный на пользователей подобного софта, допустил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В случае, если эта тема продолжит активно обсуждаться, мошенники используют ее для своих целей, объяснил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

«Если эта тема (штрафы за использование VPN-сервисов — прим. «Ленты.ру») будет продолжать муссироваться, я боюсь, что подобные вещи могут появиться. Мошенники живут не в вакууме, а в обществе: как только в обществе возникает какая-то потребность, спрос, интерес к чему-либо, мошенники тут же активизируются и используют инфоповод для того, чтобы обманывать людей. Можно привести в пример ситуацию с коронавирусом: когда появились первые сообщения о возможных ограничениях и разрешениях, пропусках, то первыми, у кого появились эти "пропуски", были как раз мошенники. (...) Конечно, если подобная тема будет продолжать циркулировать в СМИ, то и мошенники ее возьмут на вооружение», — предполагает специалист.

Ранее IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Система, как уточнялось, может работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Позднее первый зампред комитета по информационным технологиям Александр Ющенко рассказал, что введение штрафов за использование VPN в России не прорабатывалось и даже не обсуждалось.

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