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16:44, 27 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за перевод денег в США запрещенному в России ФБК

Во Владимире ФСБ задержала местного жителя, переводившего деньги ФБК
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Во Владимире задержали россиянина 1979 года рождения, переводившего деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина, являющийся сторонником экстремистской идеологии, совершил несколько переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета организации. В отношении задержано возбудили уголовное дело о предоставление средств заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.

24 декабря в Москве осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности ФБК.

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