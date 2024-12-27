ФСБ задержала россиянина за перевод денег в США запрещенному в России ФБК

Во Владимире ФСБ задержала местного жителя, переводившего деньги ФБК

Во Владимире задержали россиянина 1979 года рождения, переводившего деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина, являющийся сторонником экстремистской идеологии, совершил несколько переводов на открытые в США реквизиты расчетного счета организации. В отношении задержано возбудили уголовное дело о предоставление средств заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.

24 декабря в Москве осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности ФБК.