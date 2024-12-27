Гигантская опухоль выросла в теле терпевшей боль россиянки

Огромную опухоль удалили жительнице Липецкой области

В Липецкой области медики удалили местной жительнице огромную опухоль. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

Россиянка поступила в стационар с острой болью в животе. После сбора анамнеза врачи выяснили, что она длительное время страдает от болей в брюшной полости. Внешне это выражалось в значительном увеличении живота пациентки. Обследование позволило выявить причину изменений — в теле женщины выросла опухоль.

Операцию проводили сразу два врача: хирург и гинеколог. Вмешательство прошло успешно, пациентку уже выписали. После удаления опухоль измерили — ее размер составил 35 на 35 сантиметров.

Ранее в Подмосковье успешно прооперировали женщину, которая около года игнорировала тревожные симптомы, из-за чего болезнь разрушила ее череп. Все началось с отита, который при отсутствии лечения осложнился, распространившись на соседние участки тела россиянки. Из головы пациентки хирурги откачали 30 миллилитров гноя.