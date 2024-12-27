Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели специальную военную операцию, направленную против аэропорта Бен-Гурион в оккупированном районе Яффа с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2"», — говорится в заявлении.
По утверждению хуситов, ракета достигла цели. Операция привела к жертвам среди населения и прекращению навигации в аэропорту.
26 декабря Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, включая удары по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе Эд-Дайлами на севере йеменской столицы.