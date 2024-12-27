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10:46, 27 декабря 2024Силовые структуры

Иностранец изнасиловал 13-летнюю россиянку в Подмосковье

В Серпухове задержали иностранца, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 20-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника издания, мужчина остался наедине со школьницей, повалил ее и изнасиловал. Ее лицо он закрыл подушкой.

Уточняется, что иностранец приехал в Россию на заработки в феврале текущего года. Он получил патент и работал на стройке.

Теперь его ждет возбуждение уголовного дела.

Ранее силовики задержали депутата-каратиста из Туймазов (Башкирия) по подозрению в домогательствах к девочке. Возбуждено уголовное дело.

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