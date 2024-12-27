Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:59, 27 декабря 2024Ценности

Кайли Миноуг опубликовала архивное фото без штанов

Мария Винар

Фото: @kylieminogue

Австралийская певица Кайли Миноуг поделилась откровенным фото времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном архивном кадре поп-исполнительная запечатлена без штанов, стоя на черной коробке и держа в руках белые ленты. Она позировала в одной белой футболке, оформленной изображениями красных бантов на груди. При этом ее образ был дополнен зеленой шапкой в форме елки.

Поклонники оценили снимок в комментариях под постом. «Очень люблю это фото!», «Очень хочется, чтобы ты снялась в таком виде снова», «Красивая женщина», «Подарок моей мечты», «Икона», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Кайли Миноуг без макияжа попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

      Расследование дела против бывшего министра транспорта Башкирии завершили

      В Британии предложили войти в состав США

      Кайли Миноуг опубликовала архивное фото без штанов

      Иностранцам без визы ограничат время пребывания в России

      Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

      Путин раскрыл ключевую задачу МЧС

      В России заявили об отсутствии необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС

      Астронавт НАСА рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полета

      В ЕС захотели ввести санкции против «теневого флота» России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше