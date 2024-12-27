Кайли Миноуг опубликовала архивное фото без штанов

Австралийская певица Кайли Миноуг поделилась откровенным фото времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном архивном кадре поп-исполнительная запечатлена без штанов, стоя на черной коробке и держа в руках белые ленты. Она позировала в одной белой футболке, оформленной изображениями красных бантов на груди. При этом ее образ был дополнен зеленой шапкой в форме елки.

Поклонники оценили снимок в комментариях под постом. «Очень люблю это фото!», «Очень хочется, чтобы ты снялась в таком виде снова», «Красивая женщина», «Подарок моей мечты», «Икона», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Кайли Миноуг без макияжа попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов.

