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07:02, 27 декабря 2024Мир

Ким Чен Ын сделал подарок долгожительнице из КНДР

Северокорейская долгожительница получила стол в подарок от Ким Чен Ына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 100-летнюю долгожительницу Северной Кореи и подарил ей стол, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в публикации агентства.

Уточняется, что женщина, десятки лет занимавшаяся сельскохозяйственной работой, проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген.

Ранее в Кремле заявили о возможном участии воинского контингента КНДР в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. «Я думаю, что да», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на вопрос журналиста о присутствии северокорейских войск на Параде. Он также отметил, что торжественные мероприятия «будут весьма и весьма представительными».

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