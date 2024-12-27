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04:04, 27 декабря 2024Мир

Ким Чен Ын сделал подарок северокорейской долгожительнице

ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил северокорейскую долгожительницу и подарил ей стол
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил 100-летнюю северокорейскую долгожительницу и подарил ей стол, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — сказано в публикации.

Уточняется, что женщина, десятки лет занимавшаяся сельскохозяйственной работой, проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген.

Ранее посольство РФ в Пхеньяне рассказало, что в Северной Корее полюбили песню в исполнении жен участников специальной военной операции (СВО) «Довоюй, родной». Отмечается, что композиция впервые была исполнена не только на русском, но и на корейском языках на концерте, который прошел в конце ноября по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова.

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