В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

Песня жен участников СВО «Довоюй, родной» стала популярной в Северной Корее

В Северной Корее полюбили песню в исполнении жен участников специальной военной операции (СВО) «Довоюй, родной». Об этом посольство РФ в Пхеньяне пишет в Telegram-канале.

Отмечается, что композиция впервые была исполнена не только на русском, но и на корейском языках на концерте, который прошел в конце ноября по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова.

«Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране», — говорится в сообщении. В посольстве также рассказали, что песня уже не раз звучала в ресторанах, кофейнях и других общественных местах страны.

В июне сообщалось, что северокорейская исполнительница спела для президента России Владимира Путина хит SHAMAN «Встанем».