Китайские автопроизводители столкнулись с падением прибылей

Bloomberg: прибыль китайских производителей легковушек упала на 7,3 процента

За 11 месяцев текущего года общий доход китайских производителей легковых автомобилей вырос всего на три процента (или до 1,3 триллиона долларов), расходы увеличились на четыре процента, а прибыль упала на 7,3 процента в годовом исчислении. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей КНР (РСА).

За ноябрь прибыль и вовсе снизилась на 35 процентов, а маржа автомобильной промышленности составила всего 3,3 процента. Маржа в среднем по отрасли составила с января по ноябрь 4,4 процента, хотя в ноябре речь шла о пяти процентах.

«Это все еще низко по сравнению со средней нормой прибыли в 6,1 процента, — полагают в PCA. — Автомобильной промышленности необходимо сокращать издержки и повышать эффективность, а также совершенствовать контроль издержек».

Ранее появился прогноз, что Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на пошлины Европейского союза. Тем не менее КНР предсказывают серьезные трудности, а ее производителям рекомендуют разнообразить продуктовые линейки.