Китайские автопроизводители столкнулись с падением прибылей

За 11 месяцев текущего года общий доход китайских производителей легковых автомобилей вырос всего на три процента (или до 1,3 триллиона долларов), расходы увеличились на четыре процента, а прибыль упала на 7,3 процента в годовом исчислении. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей КНР (РСА).
За ноябрь прибыль и вовсе снизилась на 35 процентов, а маржа автомобильной промышленности составила всего 3,3 процента. Маржа в среднем по отрасли составила с января по ноябрь 4,4 процента, хотя в ноябре речь шла о пяти процентах.
«Это все еще низко по сравнению со средней нормой прибыли в 6,1 процента, — полагают в PCA. — Автомобильной промышленности необходимо сокращать издержки и повышать эффективность, а также совершенствовать контроль издержек».
Ранее появился прогноз, что Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на пошлины Европейского союза. Тем не менее КНР предсказывают серьезные трудности, а ее производителям рекомендуют разнообразить продуктовые линейки.