Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 27 декабря 2024Силовые структуры

Колумбийца осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

СК завершил расследование дела в отношении воевавшего на Украине колумбийца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom  

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении воевавшего на Украине колумбийца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Иностранец был задержан в Донецкой народной республике в июне. Он уже дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать деньги для содержания семьи и оплаты ипотеки на родине.

По версии следствия, гражданин Колумбии приехал на территорию Украины в апреле, прошел курс военной подготовки и в мае заключил контракт, став стрелком в составе 59-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      На Украине рассказали об отношении Трампа к Зеленскому

      Китаист объяснил проблему массовых убийств в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше