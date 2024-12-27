Колумбийца осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

СК завершил расследование дела в отношении воевавшего на Украине колумбийца

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении воевавшего на Украине колумбийца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Иностранец был задержан в Донецкой народной республике в июне. Он уже дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать деньги для содержания семьи и оплаты ипотеки на родине.

По версии следствия, гражданин Колумбии приехал на территорию Украины в апреле, прошел курс военной подготовки и в мае заключил контракт, став стрелком в составе 59-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область.