Названы самые востребованные у путешественников направления в России в новогодние каникулы

РСТ: Москва стала лидером по количеству бронирований в новогодние каникулы

Москва стала лидером по количеству бронирований отелей в период новогодних каникул, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Самые востребованные у путешественников направления в России специалисты назвали в опубликованном пресс-релизе, текст которого изучила «Лента.ру».

Со ссылкой на данные сервиса Travelline аналитики рассказали, что в период с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 отмечается прирост бронирований в 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Лидерами, как сообщается, стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«На Москву приходится 23 процента всех бронирований, на Петербург — 13,2 процента, Краснодарский край — 12,8 процента. В эти же даты ровно год назад Москва также занимала первое место, ее доля даже незначительно подросла (+1 процент), а у конкурентов снизилась — в прошлом году доля Петербурга была 15 процентов от всех бронирований, Краснодарского края — 17 процентов». — рассказали в РСТ.

В десятку наиболее востребованных направлений в новогодний период также вошли: Московская область, Татарстан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Иркутская области, а также Приморский край, уточнили аналитики.

Рост цен, как рассказали в Союзе, в среднем составил 15-20 процентов. «Самые высокие цены в эти новогодние праздники в Москве — 6390 рублей за 3 звезды и 14170 рублей за 5 звезд. В Санкт-Петербурге это соотношение выглядит как 4290 и 9250 рублей, в Краснодарском крае — 5940 и 11770 рублей», — говорится в релизе РСТ.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников напомнил россиянам, что за незаконную рубку новогодней ели законом предусмотрена ответственность. За одну срубленную в лесу елку нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией ели, напомнил Советников.