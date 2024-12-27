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12:35, 27 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко сравнил жизнь с матросской тельняшкой

Лукашенко сравнил жизнь с матросской тельняшкой на празднике для детей
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexei Danichev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил жизнь с матросской тельняшкой на новогоднем празднике для детей. Философские слова президента приводит ТАСС.

«Жизнь, это касается детей и взрослых, она всегда как матросская тельняшка. Где-то посветлее полоска, где-то потемнее», — заявил Лукашенко. Президент республики также сказал, что все проблемы в жизни — это часть черной полосы, за которой последует белая.

Лукашенко также посоветовал детям учиться. Он объяснил это тем, что благодаря учебе им будет легче в жизни.

Ранее Лукашенко в шуточной манере предложил подвезти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и армянскую делегацию на заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Представители Еревана до этого отказались принимать участие в заседании на фоне охлаждения армянско-белорусских отношений.

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