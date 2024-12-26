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17:22, 26 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко предложил подвезти Пашиняна до Минска

Лукашенко предложил подвезти до Минска Пашиняна и армянскую делегацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подвезти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и армянскую делегацию на заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Его слова приводит РИА Новости.

Перед этим армянский премьер заявил, что Ереван не возражает против проведения заседания Высшего совета ЕАЭС в Минске, но предупредил, что делегация республики примет участие в заседании в режиме видеоконференции.

«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — заявил Лукашенко. При этом он отметил, что Минск рассмотрит возможность участия армянской делегации в таком формате, так как на заседании может не оказаться телевизора для проведения трансляции.

В свою очередь, Пашинян заявил, что с пониманием относится к позиции белорусского лидера. «Понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому», — сказал он.

Летом 2024 года премьер-министр Армении заявил, что не приедет в Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. До этого белорусский лидер посетил Азербайджан. Там же он заявил, что опыт Баку в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска.

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