Си Цзиньпин приказал властям КНР покончить с массовыми убийствами в стране

Власти Китая зафиксировали волну массовых убийств, которые местные жители называют местью за преступления против общества, намекая на социальную несправедливость. Как стало известно The Associated Press, в связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ пресечь «экстремальные случаи» в будущем.

Чиновники обратят внимание на конфликты, которые могут привести к массовым убийствам

Сообщается, что Си Цзиньпин отдал приказ, чтобы преступления, подобные массовому убийству у одной из школ в результате наезда автомобиля на группу людей, не повторились. Он поручил властям предотвратить такие экстремальные случаи в будущем.

Си Цзиньпин. Фото: Anthony Kwan / Pool / Reuters

Агентство отмечает, что местные чиновники выразили готовность расследовать любые конфликты, которые могут спровоцировать агрессию: в их числе и бытовые споры между супругами, и разногласия по поводу наследства. При этом общество беспокоит, что власти Китая ужесточают контроль над всеми сферами жизни.

В ноябре в Китае произошло сразу три случая нападений на граждан

В ноябре в провинции Хунань мужчина въехал в группу людей у начальной школы. Травмы получили 30 человек, в том числе 18 учеников. Позже выяснилось, что он потерял деньги на инвестициях, его приговорили к смертной казни.

Еще один случай произошел в городе Исин — там студент, проваливший экзамен, устроил нападение на профессиональное училище, жертвами стали восемь человек.

В городе Чжухай при наезде автомобиля погибли 35 человек, преступник был расстроен из-за развода с супругой.

The Associated Press со ссылкой на экспертов пишет, что точный мотив подобных преступлений определить сложно, однако в китайском обществе есть ощущение давления. По их мнению, преступников связывает между собой то, что каждый из них чувствовал несправедливость общества и не мог больше выносить это.