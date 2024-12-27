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12:28, 27 декабря 2024Мир

Си Цзиньпин приказал пресечь охватившую Китай волну массовых убийств

AP: председатель КНР Си Цзиньпин приказал пресечь волну массовых убийств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anthony Kwan / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпинь отдал приказ пресечь волну массовых убийств, охватившую Китай. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Как указывает агентство, Китай охватила серия нападений, когда водители въезжают в толпу, или злоумышленники устраивают поножовщину в местах массового скопления людей. «Он [Си] приказал местным органам власти предотвращать будущие "экстремальные случаи"», — пишет AP.

Так, например в ноябре в провинции Хунань опечаленный финансовыми трудностями мужчина совершил нападение на начальную школу и ранил 30 человек. В том же месяце не сдавший экзамен студент убил восемь человек в профессиональном училище в Исине, а в Чжухае расстроенный разводом мужчина врезался на автомобиле в толпу, убив 35 человек.

Ранее китайца приговорили к тюремному сроку за убийство своей дочери. Мужчина выпил и в пылу ссоры с супругой выбросил шестимесячного ребенка из окна.

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