Си Цзиньпин приказал пресечь охватившую Китай волну массовых убийств

AP: председатель КНР Си Цзиньпин приказал пресечь волну массовых убийств

Председатель КНР Си Цзиньпинь отдал приказ пресечь волну массовых убийств, охватившую Китай. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Как указывает агентство, Китай охватила серия нападений, когда водители въезжают в толпу, или злоумышленники устраивают поножовщину в местах массового скопления людей. «Он [Си] приказал местным органам власти предотвращать будущие "экстремальные случаи"», — пишет AP.

Так, например в ноябре в провинции Хунань опечаленный финансовыми трудностями мужчина совершил нападение на начальную школу и ранил 30 человек. В том же месяце не сдавший экзамен студент убил восемь человек в профессиональном училище в Исине, а в Чжухае расстроенный разводом мужчина врезался на автомобиле в толпу, убив 35 человек.

Ранее китайца приговорили к тюремному сроку за убийство своей дочери. Мужчина выпил и в пылу ссоры с супругой выбросил шестимесячного ребенка из окна.