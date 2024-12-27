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17:15, 27 декабря 2024Экономика

Мост и набережную в Москве назвали в честь космонавта Титова и академика Королева

Собянин: набережная в районе Филевский Парк получила имя космонавта Титова
Мария Черкасова

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Мост и набережную Москвы назвали в честь космонавта Германа Титова и академика Сергея Королева. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Набережная будет расположена между Новофилевским и Береговым проездами Ее назовут в честь второго советского космонавта Германа Титова. Мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной получил название «Мост Академика Королева» — в честь основоположника практической космонавтики и выдающегося ученого Сергея Королева, рассказал мэр столицы. Строящиеся объекты находятся у будущего Национального космического центра, его планируется открыть в 2025 году.

Ранее в столице открылся новый мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Он соединит улицу Мясищева с проектируемым проездом номер 1166 в Мневниковской пойме. Благодаря новой конструкции жителям будет проще добраться в районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

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