В столице открыли новый мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева

В столице открылся новый мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Длина моста составила 231 метр, на нем есть две полосы движения в каждом направлении и тротуары для пешеходов. Объект соединяет улицу Мясищева с проектируемым проездом номер 1166 в Мневниковской пойме. Основные конструкции сооружения окрашены в алый цвет и украшены архитектурно-художественной подсветкой.

По словам Собянина, теперь жителям будет проще добраться в районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники. Он отметил, что объект удалось завершить на четыре месяца раньше срока. Работы велись без приостановки движения речного транспорта.

Ранее Собянин назвал срок завершения строительства моста через Москву-реку между Береговым проездом и Шелепихинской набережной. Согласно плану, объект будет готов в 2025 году.