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13:32, 27 декабря 2024Из жизни

Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

Мужчина из Великобритании не смирился со смертью кота и сделал из него робота
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Starkie / Unsplash

Робин Уиллинс из Великобритании почувствовал себя одиноко перед Рождеством и «воскресил» любимого кота с помощью искусственного интеллекта. Об этом он рассказал Daily Mail.

Кота Уиллинса по кличке Лентил (Lentil — с англ. «чечевица») не стало в возрасте 15 лет. 47-летний мужчина признался, что никак не мог смириться с потерей питомца, поэтому решил «воскресить» его в честь праздника. Он сделал прямоугольного робота с мордочкой кота и внедрил в него искусственный интеллект, который имитирует кошачье поведение, а также умеет говорить. Уиллинс назвал свое изобретение CatGPT, отсылаясь к названию знаменитого чат-бота ChatGPT.

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Мужчина отметил, что у его робота есть несколько преимуществ перед реальными животными. Среди них — возможность путешествовать с ним куда угодно. CatGPT оказался настолько продвинутым, что Уиллинс даже организовал с ним комедийный тур.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Орегон, США, вышла замуж за чат-бота после неудачных отношений с настоящим мужчиной. Она устала от алкоголизма бывшего партнера и начала заниматься виртуальным сексом с чат-ботом.

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