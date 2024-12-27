Мужчины и женщины рассказали о раскрывших измену партнера случаях

Женщины и мужчины рассказали о случаях, раскрывших измены их бывших партнеров. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один мужчина рассказал, что выяснил, что жена ему неверна из-за двух своих привычек: перед приходом жены домой проводить время в сарае и лежать в ванне в темноте и тишине.

Она пришла домой и, предполагая, что я в сарае, позвонила по телефону и сообщила подруге, что в пятницу у нее назначена членотерапия. Я просидел в ванне еще час, чувствуя, как мой мир рушится. Когда я открыл слив, она убежала в спальню и заперлась. Уже на следующий день я переехал в сарай Agreeable_Bat9495 пользователь Reddit

Других выдала собственная повышенная подозрительность.

Она постоянно обвиняла меня в измене. Домой пришел на 15 минут позже? Изменяешь. Выпил после работы с коллегами? Изменяешь. Подруга пишет мне (я даю ей прочитать)? Изменяешь. Угадайте, что она делала, пока я был на работе? Изменяла mito413 пользователь Reddit

Еще одна девушка рассказала о парне, который забылся и по ошибке опубликовал интимное видео в соцсетях.

Мой парень опубликовал в Snapchat видео, на котором девушка делает ему минет. У меня были настроены уведомления на его посты, поэтому я проснулась среди ночи от этого «сюрприза» Additional-Loan-4140 пользовательница Reddit

Ранее люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.