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07:00, 27 декабря 2024Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о раскрывших измену партнера случаях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Женщины и мужчины рассказали о случаях, раскрывших измены их бывших партнеров. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один мужчина рассказал, что выяснил, что жена ему неверна из-за двух своих привычек: перед приходом жены домой проводить время в сарае и лежать в ванне в темноте и тишине.

Она пришла домой и, предполагая, что я в сарае, позвонила по телефону и сообщила подруге, что в пятницу у нее назначена членотерапия. Я просидел в ванне еще час, чувствуя, как мой мир рушится. Когда я открыл слив, она убежала в спальню и заперлась. Уже на следующий день я переехал в сарай

Agreeable_Bat9495пользователь Reddit

Других выдала собственная повышенная подозрительность.

Она постоянно обвиняла меня в измене. Домой пришел на 15 минут позже? Изменяешь. Выпил после работы с коллегами? Изменяешь. Подруга пишет мне (я даю ей прочитать)? Изменяешь. Угадайте, что она делала, пока я был на работе? Изменяла

mito413пользователь Reddit
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Additional-Loan-4140пользовательница Reddit

Ранее люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.

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