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16:17, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине показали попавший под удар защищенный энергообъект

Премьер Украины Шмыгаль показал попавший под удар защищенный энергообъект
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

В подконтрольном Киеву Запорожье энергообъект попал под удар, несмотря на оборонительную конструкцию. Повреждение показал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он назвал приоритетной задачей каждого региона строительство систем защиты вокруг энергообъектов. По его словам, правительство направило на усиление защиты энергосистемы более 10 миллиардов гривен.

Украинское издание «Страна.ua» также отмечает, что вокруг показанного объекта можно заметить конструкцию из сетки, песка и камней.

Ранее стало известно, что в Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура. Как уточнялось, в ночь на 27 декабря в городе прозвучал взрыв. 25 декабря российские войска провели серию атак на энергетические объекты по всей Украине. На фоне этого в большинстве регионов страны объявили воздушную тревогу.

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