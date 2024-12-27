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23:27, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине возмутились словами Зеленского о санкциях США

Журналистка Панченко: политика Зеленского привела к развалу Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Она прокомментировала обращение главы государства к властям США, в котором он поблагодарил их за введение санкций против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Зеленский американец или грузин? Почему он сует свой нос всюду?» — возмутилась журналистка.

Она также отметила, что украинский президент не справляется со своими обязанностями, указав, что его политика привела к развалу страны.

Ранее Зеленский назвал сильным шагом введение США санкций против Иванишвили, который, по его словам, пытается передать Грузию под контроль президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что Украина уже ввела санкции против Иванишвили и «ключевых лиц в его мафиозной группе».

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