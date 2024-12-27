Зеленский назвал власти Грузии «мафиози» и поблагодарил США за санкции

Зеленский поблагодарил США за санкции против «мафиози» Иванишвили

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за введение санкций против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Благодарен США за сильный шаг в поддержку грузинского народа и всего нашего региона. Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль [президента России Владимира] Путина. Разрушение демократии и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уже ввела санкции против Иванишвили и «ключевых лиц в его мафиозной группе». Украинский президент также призвал европейских партнеров, «ценящих свободу народов», ввести санкции против грузинских властей за «уничтожение независимости своей страны». «Верим, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни», — заключил Зеленский.

Ранее США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии Иванишвили. «США вносят в санкционный список Иванишвили за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.