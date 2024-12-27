США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии Иванишвили

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на основателя и почетного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления Минфина и Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Бидзина Иванишвили на фоне протестов в Грузии обсудили возможную помощь французского лидера в разгрузке ситуации в стране. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе президента Франции.