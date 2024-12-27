Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 27 декабря 2024Россия

На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео с моментом ДТП с Genesis в Петербурге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах видно, что на Литейном проспекте образовался затор из плотного потока машин. Подросток решил перебежать через два пешеходных перехода на запрещающий сигнал светофора. Проезжавший по одной из полос Genesis буквально снес школьника за пределы «зебры».

По данным издания, пострадавшего доставили в больницу с переломами. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что за рулем иномарки находился 30-летний мастер спорта и основатель школы боевых искусств. По данным «Фонтанки», автомобилиста за год штрафовали 68 раз, 62 из них — за превышение скорости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили угрозу БПЛА во время посадки Embraer 190 в Грозном. Они рассказали, кто принял решение лететь в Актау

      Создать заходящую на территорию ЕС зону безопасности для окончания СВО предложили в России

      Киев уличили в терроре в отношении сотрудников ЗАЭС

      Пропавших членов экипажа Ursa Major до сих пор не нашли

      Рыбак поймал женщину на крючок и вытащил ее на берег

      TikTok оштрафовали в России

      На новой станции метро в Санкт-Петербурге обнаружили проблему

      Организаторов подпольных казино в Москве задержали

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше