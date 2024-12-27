На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео с моментом ДТП с Genesis в Петербурге

На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах видно, что на Литейном проспекте образовался затор из плотного потока машин. Подросток решил перебежать через два пешеходных перехода на запрещающий сигнал светофора. Проезжавший по одной из полос Genesis буквально снес школьника за пределы «зебры».

По данным издания, пострадавшего доставили в больницу с переломами. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что за рулем иномарки находился 30-летний мастер спорта и основатель школы боевых искусств. По данным «Фонтанки», автомобилиста за год штрафовали 68 раз, 62 из них — за превышение скорости.