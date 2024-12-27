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21:24, 27 декабря 2024Россия

Названа причина эвакуации людей из бизнес-центра в Москве

РИА Новости: людей из БЦ «Нагатинский» в Москве эвакуировали из-за возгорания
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Эвакуация людей из бизнес-центра «Нагатинский» проведена на юге Москвы из-за возгорания. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Спартаковской площади в центре Москвы офис загорелся из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке. Уточняется, что все случилось в двухэтажном здании бизнес-центра «Флеш Ланж». В одном из кабинетов сотрудники решили подзарядить устройство. Внезапно произошло короткое замыкание в розетке. Потушить пламя сотрудники сумели самостоятельно.

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