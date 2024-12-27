Названы самые востребованные для открытия счетов российскими предпринимателями страны

NSV Consulting: самой востребованной страной для открытия счетов стали ОАЭ

Самыми востребованными странами для открытия счетов российскими предпринимателями стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Бахрейн. Такие государства назвали аналитики NSV Consulting, сообщает газета «Ведомости».

На указанные страны Персидского залива пришлась половина из более чем 200 запросов на открытие счетов за рубежом. Чаще всего такой услугой интересовались представители малого и среднего бизнеса из сфер услуг, торговли, связи и обрабатывающих производств. По мнению экспертов, эта тенденция связана с дружественным отношением этих государств к России и большими возможностями для открытия счетов.

Чуть реже пользовались спросом страны СНГ. На открытие счетов в таких юрисдикциях поступало порядка 20-25 процентов запросов. Эти страны позиционируют как связующее звено для трансакций между РФ и остальным миром. В 15 процентов случаев клиенты интересовались странами Азии — Китаем, Индонезией и Малайзией. Указанные рынки привлекательны для бизнеса, ориентированного на импортно-экспортные операции. В свою очередь, европейские юрисдикции пользуются у российских предпринимателей наименьшим спросом, причина этому — недружественная политика и невозможность прямых расчетов.

В начале осени доля рублевых платежей за российский импорт и экспорт рекордно выросла. Доля российской валюты в торговле составила 48,5 процента, в то время как объем расчетов в валютах недружественных стран сократился до минимальных значений. Рекордно высокими оказались рублевые расчеты со странами Африки (72,1 процента). Также до нового максимума увеличились расчеты в рублях с азиатскими партнерами (45,2 процента).