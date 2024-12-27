Никогда не доводившему женщину до оргазма мужчине дали совет

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет мужчине, никогда не доводившему до оргазма ни одну женщину. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам 40-летнего автора письма, женщины никогда не испытывали оргазма от вагинального контакта с его пенисом. Партнерши достигали кульминации, только когда мужчина удовлетворял их орально. «Я прочитал все, что нашел об этом в интернете, но волшебства все равно не происходит. Если бы это была всего одна женщина или две, я бы не считал это большой проблемой, но очевидно, что я делаю что-то не так», — пожаловался он.

В ответ Стоя успокоила мужчину, отметив, что многим женщинам для достижения оргазма нужно нечто большее, чем просто проникновение. «Я предполагаю, что большая часть вашего сексуального образования получена из порнографии и телевидения, которые, если их не смягчать половым воспитанием, основанным на реальности, могут привести к невыполнимым стандартам для нас самих и других. Хотя оба типа видео могут быть хороши для фантазий, эскапизма и веселья, ни один из них не подходит для обучения», — заявила она.

Эксперт также напомнила, что многим женщинам для достижения оргазма требуется стимуляция клитора, и порекомендовала мужчине обсудить свою проблему с терапевтом и самими партнершами.

Ранее Стоя дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.