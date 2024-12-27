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11:32, 27 декабря 2024Силовые структуры

Около 13 процентов осужденных российскими судами бойцов ВСУ получили пожизненные сроки

Главе СК Бастрыкину рассказали о 60 пожизненно осужденных бойцах ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Главе следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину в ходе совещания в Донецке доложили о ходе расследований уголовных дел о преступлениях Киева против мира и безопасности человечества, которые ведутся с 2014 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, за истекший период было возбуждено 6025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, и представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ. Ряд фигурантов уже получили серьезные сроки, в частности 60 лиц (около 13 процентов от общего числа) были приговорены к пожизненному сроку.

11 декабря сообщалось, что СКР завершил следственные действия по делу против пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака, выстрелившего в трех безоружных российских военных в Курской области.

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