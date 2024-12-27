Песков высказался о доверии Путина к его окружению

Песков: Путин доверяет работающим с ним людям

Президент России Владимир Путин доверяет работающим с ним людям. Об отношении главы государства к его окружению рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводят «Известия» в Telegram.

Так представитель Кремля прокомментировал анонсированную им же встречу Путина с главой МЧС России Александром Куренковым.

27 декабря в России отмечается День спасателя. Песков рассказал, что Куренков зачитает главе государства доклад, содержание которого пока не раскрывается.

Сегодня были опубликованы обновленные данные о доверии россиян Владимиру Путину. Согласно результатам исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение», деятельность президента поддерживают 78 процентов жителей страны.