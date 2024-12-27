Пилот разбившегося в Казахстане самолета сам принял решение лететь в аэропорт Актау

Росавиация: пилот самолета Embraer сам принял решение лететь в аэропорт Актау

Пилот самолета Embraer 190, разбившегося в Казахстане, сам принял решение лететь в аэропорт Актау. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что командир воздушного судна дважды попытался посадить лайнер в Грозном, но безуспешно. Ему предлагались другие аэропорты, но он выбрал Актау.

Ядров также подчеркнул, что обстановка в районе воздушной гавани Грозного в часы авиакатастрофы была сложной. Там действовал план «Ковер», предусматривающий немедленный уход самолетов из указанного пространства. Кроме того, в то время был плотный туман, из-за него на высоте 500 метров отсутствовала видимость.

Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. Не выжили 38. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта. При этом на месте происшествия уже нашли два черных ящика.