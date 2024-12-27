Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:35, 27 декабря 2024Путешествия

Пилот разбившегося в Казахстане самолета сам принял решение лететь в аэропорт Актау

Росавиация: пилот самолета Embraer сам принял решение лететь в аэропорт Актау
Алина Черненко

Фото: РИА Новости

Пилот самолета Embraer 190, разбившегося в Казахстане, сам принял решение лететь в аэропорт Актау. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что командир воздушного судна дважды попытался посадить лайнер в Грозном, но безуспешно. Ему предлагались другие аэропорты, но он выбрал Актау.

Ядров также подчеркнул, что обстановка в районе воздушной гавани Грозного в часы авиакатастрофы была сложной. Там действовал план «Ковер», предусматривающий немедленный уход самолетов из указанного пространства. Кроме того, в то время был плотный туман, из-за него на высоте 500 метров отсутствовала видимость.

Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. Не выжили 38. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта. При этом на месте происшествия уже нашли два черных ящика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше