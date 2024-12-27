Подрядчик ВМС США попытался отремонтировать крейсер с помощью скотча

Подрядчик ВМС США заподозрили в ремонте крейсера USS Vicksburg с помощью скотча

Подрядчик Военно-морских сил (ВМС) США на верфи BAE Systems в Норфолке заподозрили в ремонте крейсера USS Vicksburg с помощью скотча. Об этом говорится в отчете Управления государственной отчётности (GAO), сообщает издание Zona Militar.

В отчете отмечается, что ВМС США потратили 1,84 миллиарда долларов на неудачную программу модернизации и ремонта части своего стареющего флота крейсеров класса Ticonderoga, а многие из кораблей, отобранных для участия в программе, были выведены из эксплуатации до завершения их модернизации.

Согласно документу, ВМС столкнулись с трудностями при контроле обслуживания и модернизации крейсеров и других надводных кораблей отчасти из-за того, что у сторон не было четких ролей для координации сложных рабочих процессов. Кроме того, критике подверглась низкая производительность подрядчиков, что привело не только к перерасходу средств, но и к использованию несертифицированных материалов.

В качестве примера в отчете приводится использование верфью BAE Systems полиэтиленовой пленки, скотча, монтажной пены и «герметика, рекламируемого по телевидению».