Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 27 декабря 2024Мир

Подрядчик ВМС США попытался отремонтировать крейсер с помощью скотча

Подрядчик ВМС США заподозрили в ремонте крейсера USS Vicksburg с помощью скотча
Семен Александров (редактор)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Daniel J. Meshel / Reuters

Подрядчик Военно-морских сил (ВМС) США на верфи BAE Systems в Норфолке заподозрили в ремонте крейсера USS Vicksburg с помощью скотча. Об этом говорится в отчете Управления государственной отчётности (GAO), сообщает издание Zona Militar.

В отчете отмечается, что ВМС США потратили 1,84 миллиарда долларов на неудачную программу модернизации и ремонта части своего стареющего флота крейсеров класса Ticonderoga, а многие из кораблей, отобранных для участия в программе, были выведены из эксплуатации до завершения их модернизации.

Согласно документу, ВМС столкнулись с трудностями при контроле обслуживания и модернизации крейсеров и других надводных кораблей отчасти из-за того, что у сторон не было четких ролей для координации сложных рабочих процессов. Кроме того, критике подверглась низкая производительность подрядчиков, что привело не только к перерасходу средств, но и к использованию несертифицированных материалов.

В качестве примера в отчете приводится использование верфью BAE Systems полиэтиленовой пленки, скотча, монтажной пены и «герметика, рекламируемого по телевидению».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

      Стоматолог указал на несколько подручных средств для облегчения зубной боли

      Россиянин насмерть забил гостя и пытался выдать случившееся за сердечный приступ

      В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

      Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

      В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

      Винер назвала себя попрошайкой

      Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

      Сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей

      Стоимость банковских карт россиян на черном рынке оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше