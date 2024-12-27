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12:24, 27 декабря 2024Россия

Похмелившаяся россиянка случайно погубила 100-летнюю бабушку

В Брянске похмелившаяся россиянка случайно погубила свою 100-летнюю родственницу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске похмелившаяся россиянка случайно погубила свою 100-летнюю бабушку. Об этом сообщает портал «Брянские новости».

По информации издания, 46-летняя жительница Брянска ради снятия похмельного синдрома выпила коньяка и закурила в кровати. Потом женщина уснула, и из-за сигареты в квартире вспыхнул пожар. Находившаяся в соседней комнате 100-летняя родственница женщины отравилась продуктами горения.

В суде виновница пожара признала вину и рассказала, что не помнит пожара — она очнулась лишь в больнице.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке Вооруженных сил Украины и не выжила.

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