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08:11, 25 декабря 2024Россия

Российская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ и не выжила

Губернатор Гладков: пенсионерка закрыла собой внука в момент атаки ВСУ и погибла
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

В Белгородской области пожилая женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она спасла ребенка, но сама не выжила, сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

По его словам, это случилось 30 декабря 2023 года. Сын пожилой женщины Михаил тогда работал тренером по футболу, впоследствии он пошел служить в добровольческий отряд «Барс—Белгород». Гладков назвал добровольца отряда примером мужественности и ответственности за семью и страну.

В июне сообщалось, что мужчина закрыл собой жену во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе. Украина тогда атаковала город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, ранения получили больше 100 человек.

В марте девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области. Оба ребенка получили ранения.

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