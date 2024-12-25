Российская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ и не выжила

Губернатор Гладков: пенсионерка закрыла собой внука в момент атаки ВСУ и погибла

В Белгородской области пожилая женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она спасла ребенка, но сама не выжила, сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

По его словам, это случилось 30 декабря 2023 года. Сын пожилой женщины Михаил тогда работал тренером по футболу, впоследствии он пошел служить в добровольческий отряд «Барс—Белгород». Гладков назвал добровольца отряда примером мужественности и ответственности за семью и страну.

В июне сообщалось, что мужчина закрыл собой жену во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе. Украина тогда атаковала город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, ранения получили больше 100 человек.

В марте девятилетний мальчик закрыл своим телом девятимесячную сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области. Оба ребенка получили ранения.