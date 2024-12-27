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15:49, 27 декабря 2024Россия

Полуголый россиянин избил мужчину на новогоднем корпоративе и попал на видео

В Башкирии полуголый мужчина избил человека на корпоративе и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Башкирии полуголый мужчина избил человека на новогоднем корпоративе и попал на видео. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».

На кадрах россиянин с голым торсом несколько раз пинает соперника, который нетвердой походкой пытается уйти. Мужчина хватает его за одежду, настигает и наносит еще серию ударов.

Мужчина падает на пол и получает несколько ударов в лицо. Затем он поднимается, снимает куртку и встает в стойку, демонстрируя готовность продолжить драку.

Ранее в Липецкой области мужчина в военной форме избил преподавателя ОБЖ на глазах у десятков детей. Он в сопровождении еще одного человека ворвался на занятие и стал наносить педагогу удары, после чего приказал ему выйти.

ЖЗЛ
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