Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

Посол Яковенко: применение Россией «Орешника» стало мощным фактором сдерживания

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания - на уровне применения обычных вооруженных сил», — отметил посол в докладе «Геополитические итоги 2024 года».

В аналитическом тексте указано, что после применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в случае потенциального прямого конфликта западных стран с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин допустил при необходимости повторное применение Российской армией новой баллистическую ракету средней дальности «Орешник».