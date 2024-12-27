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08:09, 27 декабря 2024Мир

Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

Посол Яковенко: применение Россией «Орешника» стало мощным фактором сдерживания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания - на уровне применения обычных вооруженных сил», — отметил посол в докладе «Геополитические итоги 2024 года».

В аналитическом тексте указано, что после применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в случае потенциального прямого конфликта западных стран с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин допустил при необходимости повторное применение Российской армией новой баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

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