Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:37, 27 декабря 2024Мир

Посол рассказал об ответе России и Китая на двойное сдерживание Запада

Посол Моргулов: РФ и Китаю предстоит отвечать на двойное сдерживание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

России и Китаю в следующем году предстоит отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое пытается проводить Запад. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад», — отметил он.

По словам посла, 2025 год для РФ и КНР пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти является общей задачей всего человечества, добавил Моргулов.

Ранее в Пентагоне выступили с заявлением, что Китай наращивает свои ядерные силы и укрепляет связи с Россией. В документе американского военного ведомства сказано, что Пекин поддерживает проводимую Россией специальную операцию на Украине и якобы продал ей товары двойного назначения, которые могут применяться как в мирных, так и в военных целях.

В начале декабря агентство Reuters написало, что уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, Северной Кореи и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

      Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

      В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

      Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше