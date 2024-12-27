Посол рассказал об ответе России и Китая на двойное сдерживание Запада

Посол Моргулов: РФ и Китаю предстоит отвечать на двойное сдерживание

России и Китаю в следующем году предстоит отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое пытается проводить Запад. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать "двойным противодействием" на "двойное сдерживание", которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад», — отметил он.

По словам посла, 2025 год для РФ и КНР пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти является общей задачей всего человечества, добавил Моргулов.

Ранее в Пентагоне выступили с заявлением, что Китай наращивает свои ядерные силы и укрепляет связи с Россией. В документе американского военного ведомства сказано, что Пекин поддерживает проводимую Россией специальную операцию на Украине и якобы продал ей товары двойного назначения, которые могут применяться как в мирных, так и в военных целях.

В начале декабря агентство Reuters написало, что уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, Северной Кореи и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами.