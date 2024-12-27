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13:36, 27 декабря 2024Мир

Правящая партия Южной Кореи подала иск из-за очередного импичмента

Newsis: правящая партия подала иск в суд из-за попытки сместить Хан Док Су
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Хан Док Су

Хан Док Су. Фото: Reuters

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» подала иск в Конституционный суд из-за попытки объявить импичмент и сместить исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Об этом сообщает портал Newsis.

«Мы подали заявление на принятие обеспечительной меры в виде прекращения юридической силы [решения об импичменте] и заявление с просьбой рассмотреть правомочность действий в отношении того, что импичмент исполняющего обязанности президента был объявлен, и в отношении резолюции о его импичменте», — приводит портал слова депутата Чжу Чжин У.

Парламентарий уточнил, что выдвинутые оппозицией причины импичмента не имеют юридической основы и мотивированы сугубо политическими причинами. По его словам, смещение главы государства возможно только при наличии законных оснований, которые соответствуют нормам конституции.

Ране парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента премьер-министру страны Хан Док Су. За импичмент выступили 192 депутата. Для процедуры был необходим по меньшей мере 151 голос. Депутаты от правящей партии голосование бойкотировали.

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