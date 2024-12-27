Путин оценил предложение Лукашенко поставить Минску десять «Орешников»

Путин с улыбкой ответил Лукашенко на слова о размещении «Орешников» в Белоруссии

Президент России Владимир Путин с улыбкой ответил белорусского коллеги Александра Лукашенко на слова о возможности поставки десяти систем «Орешник» Минску. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну, десять-то вы уж куда», — ответил российский президент на предложение белорусского лидера. В ответ на это президент Белоруссии заявил, что такое количество систем «Орешник» нужно Минску с запасом.

Ранее Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в республике. Белорусский лидер также призвал грамотно спланировать применение ракет.