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13:15, 27 декабря 2024Мир

Путин выразил соболезнования из-за ухода из жизни одного политика

Путин выразил соболезнования из-за ухода из жизни экс-премьера Индии Сингха
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии из-за ухода из жизни экс-премьер-министра страны Манмохана Сингха. Соответствующий текст размещен на сайте Кремля.

«Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения ее интересов на мировой арене», — написал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Сингх многое сделал для формирования привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Он добавил, что в России о нем осталась «самая светлая память».

Манмохан Сингх занимал пост премьер-министра Индии с 2004 по 2014 год. По своему происхождению он является сикхом — представителем религиозного течения, возникшего в XV веке на севере Индии, что сделало его первым политиком, не являющимся индуистом, на посту главы правительства. В 1990-е годы он также занимал пост министра финансов, проводя либеральные экономические реформы. В 1993 году журнал Euromoney признал Сингха одним из лучших глав Минфина в мире.

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