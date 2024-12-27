Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

Врач Продеус заявил, что в гвоздике содержится марганец, полезный для костей

Иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу глинтвейна. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи заявили, что напиток полезен благодаря специям, которые в нем содержатся. «Гвоздика, например. Это один из самых важных ингредиентов в таком напитке», — уточнил Продеус. По его словам, в состав гвоздики входит марганец, который помогает кальцию встраиваться в кость и делает ее прочной.

Кроме того, напомнил Коновалов, в глинтвейн добавляют корицу. Специалист назвал ее природным антиоксидантом. Он объяснил, что пряная специя защищает клетки от свободных радикалов, которые способны вызывать онкологические заболевания.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала продукт, защищающий печень в новогодние праздники. Таковым она сочла томатный сок.