Россиянин с разорванной селезенкой дошел до врача

В Петербурге 31-летний мужчина с разорванной селезенкой дошел до врача

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина с разорванной селезенкой дошел до врача, передает «Фонтанка».

По сведениям издания, в экстренном порядке медики также диагностировали у россиянина переломы пяти ребер и предложили госпитализацию. Однако пострадавший отказался.

Его увезли на скорой в один из стационаров города. Состояние горожанина оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации.

До этого сообщалось, что житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого.

В больнице россиянке сделали операцию и передали информацию в правоохранительные органы. Супруга задержали, свою вину он признал. Мужчину по решению суда отправили в колонию на девять месяцев.