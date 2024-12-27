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11:34, 27 декабря 2024Россия

Россиянин с разорванной селезенкой дошел до врача

В Петербурге 31-летний мужчина с разорванной селезенкой дошел до врача
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина с разорванной селезенкой дошел до врача, передает «Фонтанка».

По сведениям издания, в экстренном порядке медики также диагностировали у россиянина переломы пяти ребер и предложили госпитализацию. Однако пострадавший отказался.

Его увезли на скорой в один из стационаров города. Состояние горожанина оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации.

До этого сообщалось, что житель Махачкалы в Дагестане избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого.

В больнице россиянке сделали операцию и передали информацию в правоохранительные органы. Супруга задержали, свою вину он признал. Мужчину по решению суда отправили в колонию на девять месяцев.

ЖЗЛ
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