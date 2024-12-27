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15:51, 27 декабря 2024Россия

Россиянки избили администратора в бане из-за просьбы не лить воду

В Петербурге две женщины избили администратора бани за просьбу не лить воду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Тимофеев / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге две женщины избили администратора Мытнинской бани из-за просьбы не лить воду, передает 78.ru.

По сведениям издания, россиянки пришли попариться в заведение накануне. По словам других посетительниц, женщины вели себя неадекватно — громко матерились и мешали отдыху. Все замечания петербурженки игнорировали и отвечали, что за все заплатили.

В какой-то момент работница бани пыталась забрать у горожанок таз, поскольку использование воды запрещено в русской парной на дровах.

Посетительницы мирно решить ситуацию даже не попытались и набросились на сотрудницу с кулаками. Из бани женщины поехали в больницу. У одной медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы теменной области и грудной клетки, у другой — сотрясение головного мозга и множественные ссадины.

Администратор также получила серьезные телесные повреждения. Она пошла снимать побои в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что пьяные жительницы Пермского края из-за обиды сожгли дома друг друга.

ЖЗЛ
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