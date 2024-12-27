Российская организация подала иск против Минюста США

АНО «Диалог» подала иск против Минюста США после обвинений со стороны ФБР

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» подала иск против Министерства юстиции США в Окружной суд штата Пенсильвания. Поводом послужили обвинения со стороны ФБР, а также изъятие доменов компании, сообщает ТАСС.

Иск поступил в распоряжение агентства 26 декабря, при этом ответчиками по делу выступают США и американский Минюст.

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с "Диалогом". Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей», — высказал позицию организации гендиректор «Диалога» Владимир Табак.

Прежде в ФБР обвинили АНО «Диалог» во вмешательстве в проведение выборов США. В связи с этим против организации и ее руководства ввели санкции, а доменные имена конфисковали.

Ранее АНО «Диалог Регионы» подало заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу. Необходимость создания данной ассоциации обсудили 22 ноября в рамках форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве.