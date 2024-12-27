Российские компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов

«Ведомости»: доля планирующих проводить корпоративы компаний в РФ упала до 80 %

В 2024 году российский бизнес стал чаще отказываться от проведения новогодних корпоративов из-за желания сэкономить денежные средства. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и экспертов рекрутинговой компании Get Experts.

В опросе приняли участие в общей сложности более тысячи сотрудников и представителей руководства предприятий из различных сфер экономики. За 12 месяцев доля компаний, начальники которых запланировали проведение новогодних мероприятий, сократилась на десять процентных пунктов (п.п.) и составила 80 процентов. Остальные 20 процентов организаций либо отказались от корпоратива, либо еще не определились с выбором (9 процентов).

В качестве трех ключевых причин отказа от подобных мероприятий участники исследования назвали отсутствие такой традиции в их компаниях (31 процент), оптимизацию затрат (30 процент) и передачу праздничного бюджета. Еще 24 процента респондентов заявили о планах передать праздничный бюджет на благотворительность.

Ранее издание РБК со ссылкой на ассоциацию компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence сообщило о росте расценок на новогодние корпоративы в России на 30 процентов. Подобную динамику эксперты связали с рядом факторов, включая подорожание фуршетов, нехватку специалистов и увеличение гонораров приглашаемых на праздники артистов. В результате минимальные траты на одного человека поднялись до 10-15 тысяч рублей, а верхняя планка, по словам аналитиков, не ограничена.