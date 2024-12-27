Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:38, 27 декабря 2024Экономика

Российские компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов

«Ведомости»: доля планирующих проводить корпоративы компаний в РФ упала до 80 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году российский бизнес стал чаще отказываться от проведения новогодних корпоративов из-за желания сэкономить денежные средства. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и экспертов рекрутинговой компании Get Experts.

В опросе приняли участие в общей сложности более тысячи сотрудников и представителей руководства предприятий из различных сфер экономики. За 12 месяцев доля компаний, начальники которых запланировали проведение новогодних мероприятий, сократилась на десять процентных пунктов (п.п.) и составила 80 процентов. Остальные 20 процентов организаций либо отказались от корпоратива, либо еще не определились с выбором (9 процентов).

Материалы по теме:
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку» Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку»Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
17 августа 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

В качестве трех ключевых причин отказа от подобных мероприятий участники исследования назвали отсутствие такой традиции в их компаниях (31 процент), оптимизацию затрат (30 процент) и передачу праздничного бюджета. Еще 24 процента респондентов заявили о планах передать праздничный бюджет на благотворительность.

Ранее издание РБК со ссылкой на ассоциацию компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence сообщило о росте расценок на новогодние корпоративы в России на 30 процентов. Подобную динамику эксперты связали с рядом факторов, включая подорожание фуршетов, нехватку специалистов и увеличение гонораров приглашаемых на праздники артистов. В результате минимальные траты на одного человека поднялись до 10-15 тысяч рублей, а верхняя планка, по словам аналитиков, не ограничена.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Украину предупредили о риске дефицита газа

      Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

      В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

      В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Старейший мужчина Великобритании объяснил свое долголетие нечеловеческой едой

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше