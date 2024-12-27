Российский пенсионер доверился мошенникам и потерял более пяти миллионов рублей

В Петербурге пенсионер поверил мошенникам и передал им в свертках 5,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге 76-летний пенсионер доверился мошенникам и потерял 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «78.ru».

По данным телеканала, о ЧП правоохранителям рассказал сам обманутый мужчина. Он пришел в дежурную часть и рассказал, что в период с 10 по 21 декабря он общался с неизвестными и по их указанию собрал находившиеся дома четыре миллиона рублей личных накоплений и передал их курьерам. По его словам, еще около 1,5 миллионов рублей он перевел аферистам через банкоматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области мужчина отдал мошенникам более 44 миллионов рублей, используя кодовое слово.