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13:29, 27 декабря 2024Россия

Российскому школьнику «Тайный Санта» подарил свиную голову

Школьнику из Ноябрьска на Новый год подарили свиную голову
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Школьнику из Ноябрьска на Новый год подарили свиную голову, пишет URA.RU.

По данным издания, подаренная свиная голова была «празднично» украшена. Неприятный сюрприз был получен от одноклассника во время игры в «Тайного Санту».

В мэрии российского города пояснили, что в курсе этой ситуации, с детьми уже провели профилактическую беседу на тему неуместности такого подарка.

В полиции и прокуратуре также заинтересовались инцидентом и начали проведение проверок. Позже в департаменте образования Ноябрьска заявили, что ситуация урегулирована — дети и их родители претензий друг к другу не имеют.

Ранее россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты». В списке оказались 1 рубль и коробка спичек.

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