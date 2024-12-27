Российскому школьнику «Тайный Санта» подарил свиную голову

Школьнику из Ноябрьска на Новый год подарили свиную голову

Школьнику из Ноябрьска на Новый год подарили свиную голову, пишет URA.RU.

По данным издания, подаренная свиная голова была «празднично» украшена. Неприятный сюрприз был получен от одноклассника во время игры в «Тайного Санту».

В мэрии российского города пояснили, что в курсе этой ситуации, с детьми уже провели профилактическую беседу на тему неуместности такого подарка.

В полиции и прокуратуре также заинтересовались инцидентом и начали проведение проверок. Позже в департаменте образования Ноябрьска заявили, что ситуация урегулирована — дети и их родители претензий друг к другу не имеют.

Ранее россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты». В списке оказались 1 рубль и коробка спичек.