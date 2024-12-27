«Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в откровенном бикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фигуру в откровенном бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, предстала в раздельном купальнике, состоящем из крошечного темно-розового бюстгальтера и черных стрингов. При этом она повернулась к фотографу спиной и продемонстрировала на камеру ягодицы.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом, который набрал 14,5 тысяч лайков. «Совершенство!», «Очень горячо!», «Чудесное создание», «Потрясающая женщина!», «Лучший подарок на Рождество», — высказывались они.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», приняла откровенную позу на новом фото.